В правительстве Австралии сообщили, что направят Украине $74 млн в качестве военной помощи

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Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил о том, что в Австралии принято решение направить $74 властям Украины в качестве военной помощи.

Об этом сообщает ТАСС. 

«В ответ на просьбу президента (Украины Владимира. — RT) Зеленского о поддержке Австралия предоставит Киеву военную помощь в размере 99,5 млн австралийских долларов. В неё войдут 14 бронетранспортеров, 20 автомобилей Bushmaster и другая военная техника, производимая оборонной промышленностью Австралии, а также взнос в соответствующий целевой фонд НАТО», — заявил глава кабмина Австралии.

Ранее агентство Франс Пресс сообщило о том, что премьер Австралии Энтони Альбанезе пообещал предоставить Украине в качестве военной помощи 14 бронетранспортёров и 20 броневиков Bushmaster.

Ранее стало известно, что Украина получила первые четыре бронетранспортёра M113AS4 из 14 обещанных в качестве военной помощи от Австралии.

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