В правительстве Австралии сообщили, что направят Украине $74 млн в качестве военной помощи
Об этом сообщает ТАСС.
«В ответ на просьбу президента (Украины Владимира. — RT) Зеленского о поддержке Австралия предоставит Киеву военную помощь в размере 99,5 млн австралийских долларов. В неё войдут 14 бронетранспортеров, 20 автомобилей Bushmaster и другая военная техника, производимая оборонной промышленностью Австралии, а также взнос в соответствующий целевой фонд НАТО», — заявил глава кабмина Австралии.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило о том, что премьер Австралии Энтони Альбанезе пообещал предоставить Украине в качестве военной помощи 14 бронетранспортёров и 20 броневиков Bushmaster.
Ранее стало известно, что Украина получила первые четыре бронетранспортёра M113AS4 из 14 обещанных в качестве военной помощи от Австралии.