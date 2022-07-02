В ЛНР заявили о применении ВСУ против республики двух ракет «Точка-У» за сутки

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В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что за сутки украинские военные выпустили две ракеты «Точка-У» по территории республики.

Об этом говорится в Telegram-канале представительства.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел по н. п. Ровеньки с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» (две ракеты).
В результате обстрела повреждено 11 жилых домов, уничтожен частный гараж и автомобиль, повреждена контактная сеть железнодорожного полотна, повреждено остекление в ряде производственных и административных зданий, прилегающих к местам обстрела», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили из РСЗО «Град» по десять ракет по Пантелеймоновке и Михайловке.

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