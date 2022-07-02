РИА Новости: спецназ России уничтожает диверсантов ВСУ бесшумными миномётами

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Спецподразделения ВС России на Украине используют бесшумные миномёты «Галл», в том числе для уничтожения диверсионно-разведывательных групп ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Спецназ ВС России применяет на Украине уникальные бесшумные минометы 2Б25 «Галл», у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела — звук, вспышка и дымный след», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные миномёты применяются для проведения внезапных огневых налётов,в частности при борьбе с диверсантами ВСУ.

Ранее  в Минобороны заявили, что союзные силы в ходе спецоперации по защите Донбасса вышли непосредственно к городу Лисичанску.

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