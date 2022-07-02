РИА Новости: спецназ России уничтожает диверсантов ВСУ бесшумными миномётами
«Спецназ ВС России применяет на Украине уникальные бесшумные минометы 2Б25 «Галл», у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела — звук, вспышка и дымный след», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данные миномёты применяются для проведения внезапных огневых налётов,в частности при борьбе с диверсантами ВСУ.
Ранее в Минобороны заявили, что союзные силы в ходе спецоперации по защите Донбасса вышли непосредственно к городу Лисичанску.