МО России: многодетные семьи и матери-одиночки в Мелитополе начали получать выплаты

В Минобороны России сообщили, что в Мелитополе стартовала выдача многодетным семьям и матерям-одиночкам материальной помощи в размере 10 тысяч рублей.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«В Мелитополе продолжается налаживание мирной жизни. Началась выдача единовременной денежной помощи матерям-одиночкам и многодетным семьям. Помощь от России оказывается в размере 10 тысяч рублей», — заявили в ведомстве.

Выдача матпомощи проходит в здании городского общества инвалидов. При себе для получения денежных средств необходимо иметь паспорт с пропиской в Мелитополе и документы, подтверждающие статус многодетной семьи или матери-одиночки.

Ранее сообщалось о том, что после восьми лет перерыва восстанавливается автобусное сообщение между Симферополем и Херсоном, Бердянском и Мелитополем. Рейсы в эти города будут осуществляться ежедневно с 1 июля.