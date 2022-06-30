Освобождённый боец из ДНР ответил на заявления критикующих обмен пленными с Украиной

Освобождённый боец Народной милиции ДНР в разговоре с RT прокомментировал выступления тех, кто недоволен обменом военных республики на украинских военных, в том числе на боевиков из нацбатов.

«Вопросом на вопрос бы им ответил: «А если бы ваши там дети были, мужья, родственники — вы бы пожелали их обменять или нет?» Это, наверное, так выражались и говорили те, чьих в плену не было родных, близких. Услышать такое от своих — «зачем вы их поменяли»… Типа, зачем нас вызволили или что? Интересное суждение», — поделился мнением один из военнослужащих, который вернулся домой в результате обмена.

Как ранее сообщило Минобороны России, обмен военнопленными с Украиной в формате «144 на 144» был организован и проведён по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС России, поскольку «жизни, здоровье, освобождение» военнослужащих, бойцов ДНР и ЛНР, которые составляют большинство возвращённых, — это «самая главная задача».

Общее число находящихся в плену у российских сил украинских военных превышает 6 тыс.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «обменивают тяжелораненых». Он подчеркнул: «Наших ребят надо вызволять из плена, бороться за каждого».