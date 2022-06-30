Освобождённый боец из ДНР ответил на заявления критикующих обмен пленными с Украиной

Короткая ссылка
Освобождённый боец Народной милиции ДНР в разговоре с RT прокомментировал выступления тех, кто недоволен обменом военных республики на украинских военных, в том числе на боевиков из нацбатов.

«Вопросом на вопрос бы им ответил: «А если бы ваши там дети были, мужья, родственники — вы бы пожелали их обменять или нет?» Это, наверное, так выражались и говорили те, чьих в плену не было родных, близких. Услышать такое от своих — «зачем вы их поменяли»… Типа, зачем нас вызволили или что? Интересное суждение», — поделился мнением один из военнослужащих, который вернулся домой в результате обмена.

Как ранее сообщило Минобороны России, обмен военнопленными с Украиной в формате «144 на 144» был организован и проведён по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС России, поскольку «жизни, здоровье, освобождение» военнослужащих, бойцов ДНР и ЛНР, которые составляют большинство возвращённых, — это «самая главная задача».

Общее число находящихся в плену у российских сил украинских военных превышает 6 тыс.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «обменивают тяжелораненых». Он подчеркнул: «Наших ребят надо вызволять из плена, бороться за каждого».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить