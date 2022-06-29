Путин заявил о попытках создать из Украины плацдарм для раскачивания ситуации в России

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Российский президент Владимир Путин заявил о попытках Запада создать из Украины плацдарм для раскачивания ситуации в России.

«Из Украины начали делать анти-Россию, плацдарм для того, чтобы попытаться как-то раскачивать саму Россию, начали бороться с русской культурой, с русским языком, начали преследовать людей, которые чувствовали себя частью русского мира», — отметил Путин.

Ранее помощник российского президента Владимир Мединский в интервью RT Arabic заявил, что Россия не хочет, чтобы Украина была наконечником копья Запада, нацеленного ей в сердце.

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