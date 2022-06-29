В МИД России заявили, что страна заинтересована в том, чтобы освободить Донбасс быстрее
Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
«Как и жители Донбасса, мы заинтересованы в том, чтобы освобождение региона произошло как можно скорее», — пояснил он.
Представитель МИД также отметил, что цели, которые преследует Россия в специальной операции на сегодняшний день успешно выполняются и обязательно будут достигнуты.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский во время доклада на заседании Совета Безопасности организации заявил, что спецоперация на Украине будет продолжаться, пока продолжаются обстрелы мирных городов ЛНР и ДНР, а также в отношении страны исходит угроза от Киева.