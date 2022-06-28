В Эстонии выявили первый случай заражения оспой обезьян
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Об этом сообщается на сайте пресс-службы ведомства.
«Больной заразился, находясь за границей, и, насколько известно департаменту, у него нет близких контактов в Эстонии. У больного наблюдаются симптомы, типичные для оспы обезьян», — говорится в заявлении.
«Это пока единственный случай заражения оспой обезьян в Эстонии», — отмечает департамент.
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.