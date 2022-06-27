Бастрыкин поручил завести дело на главу управления разведки Минобороны Украины

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, который угрожал российской стороне терактами.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении главы разведывательного подразделения Минобороны Украины... Глава разведывательного подразделения Минобороны Украины Кирилл Буданов открыто выступил с угрозами о проведении терактов и диверсий на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Уточняется, что он также заявил об усилении партизанской деятельности на подконтрольных России территориях, упомянув взрывы автомобилей в Херсонской области, один из которых привёл к гибели сотрудника местной военно-гражданской администрации Дмитрия Савлученко.

Ранее сообщалось, что Буданов пригрозил России терактами и диверсиями на её территории.