Минобороны: более 25 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины
- РИА Новости
«За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 286 человек, в том числе 3190 детей, а всего с начала специальной военной операции — 2 153 078 человек, из которых 340 358 — дети», — цитирует его РИА Новости.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что мирных жителей эвакуируют из Северодонецка малыми группами с целью обеспечения безопасности.
Он добавил, что подвоз гуманитарной помощи в город невозможен из-за активной фазы боевых действий.