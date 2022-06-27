Минобороны: более 25 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины

За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались более 25 тыс. человек, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 286 человек, в том числе 3190 детей, а всего с начала специальной военной операции — 2 153 078 человек, из которых 340 358 — дети», — цитирует его РИА Новости.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что мирных жителей эвакуируют из Северодонецка малыми группами с целью обеспечения безопасности.

Он добавил, что подвоз гуманитарной помощи в город невозможен из-за активной фазы боевых действий.