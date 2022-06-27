МВД ЛНР: закончена зачистка посёлка Волчеяровка

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Силы ЛНР и России закончили зачистку посёлка Волчеяровка. Об этом заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.
МВД ЛНР: закончена зачистка посёлка Волчеяровка
  • РИА Новости

«Волчеяровкой завладели наши войска и зачистили территорию населённого пункта», — цитирует Киселёва ТАСС.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили об эвакуации более 500 мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке.

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в эфире «России 24» рассказал о ситуации с освобождением людей.

По его словам, на сегодняшний день территорию промзоны «Азота» полностью освободили от украинских войск.

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