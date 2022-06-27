В результате пожара в Ясиноватой после обстрела ВСУ погиб один человек

Один человек погиб и ещё один пострадал при пожаре в Ясиноватой после обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики.

«В 15:55 на линию «101» поступило сообщение о пожаре из-за обстрела на улице Лермонтова в г. Ясиноватая. В результате попадания ВОП один человек погиб, один получил ранение», — говорится в сообщении.

В результате повторного артиллерийского удара ВСУ получил контузию водитель служебного автомобиля пожарно-спасательной части, он был госпитализирован.

Ранее стало известно, что число раненных при обстреле Ясиноватой со стороны украинских военных возросло до шести.