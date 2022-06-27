Пасечник впервые посмертно присвоил звание Героя Луганской Народной Республики
- РИА Новости
Пасечник добавил, что помимо присвоения звания он вручил медаль «Золотая Звезда».
«Награду командира разведывательного взвода мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР Михаила Чернухо получила его супруга», — написал глава ЛНР в своём Telegram-канале.
Ещё два офицера — подполковник Денис Черников и полковник Евгений Шаталин — получили звание Героя ЛНР.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно комбату «Спарты» полковнику Владимиру Жоге с позывным Воха.