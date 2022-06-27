Пасечник впервые посмертно присвоил звание Героя Луганской Народной Республики

Глава ЛНР Леонид Пасечник впервые присвоил звание Героя Луганской Народной Республики. Звание присвоено военнослужащему Народной милиции, погибшему при выполнении боевой задачи.

Пасечник добавил, что помимо присвоения звания он вручил медаль «Золотая Звезда».

«Награду командира разведывательного взвода мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР Михаила Чернухо получила его супруга», — написал глава ЛНР в своём Telegram-канале.

Ещё два офицера — подполковник Денис Черников и полковник Евгений Шаталин — получили звание Героя ЛНР.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно комбату «Спарты» полковнику Владимиру Жоге с позывным Воха.