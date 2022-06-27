В МИД ДНР выразили надежду на скорое разрешение ситуации с зарубежными судами в Мариуполе

Короткая ссылка
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила в эфире «России 24», что ведомство надеется вскоре разрешить вопрос с остающимися в Мариуполе зарубежными судами.
В МИД ДНР выразили надежду на скорое разрешение ситуации с зарубежными судами в Мариуполе
  • AP

«Также можно назвать (стоящие перед ведомством. — RT) задачи, которые касаются выхода иностранных судов с территории порта Мариуполя. Мы находимся в активной переписке с собственниками, с представителями этих судов. Надеемся, что в ближайшее время уже полностью решим и закроем этот вопрос», — цитирует её ТАСС.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что силами ВМФ России и портовых властей ДНР был обеспечен первый безопасный выход из порта Мариуполя турецкого судна «Азов Конкорд».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить