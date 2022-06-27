В МИД ДНР выразили надежду на скорое разрешение ситуации с зарубежными судами в Мариуполе

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила в эфире «России 24», что ведомство надеется вскоре разрешить вопрос с остающимися в Мариуполе зарубежными судами.

«Также можно назвать (стоящие перед ведомством. — RT) задачи, которые касаются выхода иностранных судов с территории порта Мариуполя. Мы находимся в активной переписке с собственниками, с представителями этих судов. Надеемся, что в ближайшее время уже полностью решим и закроем этот вопрос», — цитирует её ТАСС.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что силами ВМФ России и портовых властей ДНР был обеспечен первый безопасный выход из порта Мариуполя турецкого судна «Азов Конкорд».