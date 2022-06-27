В ДНР заявили о ранении мирной жительницы при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике, в результате чего ранение получила мирная жительница, сообщили в штабе обороны республики.

«В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка по ул. Вересаева ранена женщина», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Ранее стало известно, что по состоянию на 26 июня с начала эскалации на территории Донецкой Народной Республики погибли почти 200 мирных граждан, в числе которых дети.

24 июня в результате очередного обстрела Донецка со стороны украинской армии погиб мальчик 2009 года рождения.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Петровского района города погибла женщина.