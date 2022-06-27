Власти Литвы согласовали с ЕК вопросы транзита грузов в Калининград

Власти Литвы в ходе консультаций с Европейской комиссией (ЕК) согласовали основные принципы транзита российских грузов в Калининградскую область.

Как рассказал советник главы Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис, мероприятие прошло на фоне обновлений рекомендаций ЕК по выполнению рестрикций.

По его словам, 27 июня единогласно были согласованы основные принципы и базовые положения, которым должен следовать Вильнюс, чтобы «прояснить некоторые моменты для ЕК», передаёт Интерфакс.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что снятие ограничений на транзит в Калининградскую область является прерогативой ЕК.

Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно настроена на разрешение ситуации с транспортной блокадой Калининграда со стороны Литвы. По его словам, позиция Москвы доводится до государства через Министерство иностранных дел.