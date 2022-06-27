Женщина погибла в ЛНР в результате обстрелов со стороны ВСУ
Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.
Кроме того, три жителя населённого пункта Кременная получили ранения.
26 июня украинскими военными применялась не только «Точка-У», но и артиллерийские орудия, а также миномёты.
Разрушено десять жилых домов и 23 гаража.
27 июня военные Украины произвели обстрел Доломитного в 06:05 мск. По населённому пункту выпустили 20 снарядов калибра 152 мм.