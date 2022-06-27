Женщина погибла в ЛНР в результате обстрелов со стороны ВСУ

Три обстрела со стороны украинских военных зафиксировано в ЛНР 26 июня. ВСУ выпустили несколько ракет по Стаханову и Кременной из тактического комплекса «Точка-У» . В результате одного из обстрелов погибла мирная жительница 1982 года рождения.

Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

Кроме того, три жителя населённого пункта Кременная получили ранения.

26 июня украинскими военными применялась не только «Точка-У», но и артиллерийские орудия, а также миномёты.

Разрушено десять жилых домов и 23 гаража.

27 июня военные Украины произвели обстрел Доломитного в 06:05 мск. По населённому пункту выпустили 20 снарядов калибра 152 мм.