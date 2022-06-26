Матвиенко: предпосылок для вступления Украины в ЕС в ближайшей перспективе нет

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Украина в ближайшей перспективе не сможет вступить в Европейский союз.

«Конечно же, Украина никогда не будет в ближайшей перспективе членом Евросоюза. Во-первых, для этого нет ни одной предпосылки, ни одного условия, соответствия ни одному требованию для вступления в Евросоюз», — сообщила она в эфире белорусского телеканала СТВ.

Матвиенко также добавила, что Евросоюз не примет в объединение страну с «полностью разрушенной экономикой».

По словам спикера Совфеда, если теоретически Украина стала бы членом ЕС, то «можно было бы сразу ставить крест на Евросоюзе, потому что он и экономически, и политически в короткое время развалился бы».

Ранее журналист Кристоф Шильтц в своей статье для немецкой газеты Die Welt отметил, что статус кандидата в члены Европейского союза для Украины является «пустышкой», ни к чему не обязывающей Европу.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.

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