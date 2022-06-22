Экс-премьер Украины Азаров: визовый режим Киева навредит простым гражданам

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил о том, что объявленный президентом Украины Владимиром Зеленским визовый режим на территории страны навредит простым гражданам.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это (визовый режим. — RT) навредит, прежде всего, простым людям. Миллионы украинцев в силу того, что они потеряли работу на Украине, вынуждены работать в России. Безвизовый режим им облегчал в той или иной степени перемещение. Семьи остались на Украине во многих случаях, а кормильцы семейные работают в России», — прокомментировал решение Зеленского Азаров.

Бывший премьер-министр Украины считает, что власти Украины действуют не на благо своему народу.

«Всё это, естественно, так сказать, известно её (власти Украины. — RT) покровителям, а может, даже навязано её покровителями», — подытожил собеседник агентства.

17 июня сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для россиян с 1 июля.