Экс-премьер Украины Азаров: визовый режим Киева навредит простым гражданам

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Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил о том, что объявленный президентом Украины Владимиром Зеленским визовый режим на территории страны навредит простым гражданам.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это (визовый режим. — RT) навредит, прежде всего, простым людям. Миллионы украинцев в силу того, что они потеряли работу на Украине, вынуждены работать в России. Безвизовый режим им облегчал в той или иной степени перемещение. Семьи остались на Украине во многих случаях, а кормильцы семейные работают в России», — прокомментировал решение Зеленского Азаров.

Бывший премьер-министр Украины считает, что власти Украины действуют не на благо своему народу. 

«Всё это, естественно, так сказать, известно её (власти Украины. — RT) покровителям, а может, даже навязано её покровителями», — подытожил собеседник агентства.

17 июня сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для россиян с 1 июля.

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