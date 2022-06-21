В ДНР запретили регистрацию юридических лиц под руководством граждан недружественных стран

В Донецкой Народной Республике ввели запрет на государственную регистрацию юридических лиц, учредители, руководители или бенефициары которых являются резидентами недружественных стран.

Государственный комитет обороны ДНР вынес об этом соответствующее постановление, сообщает РИА Новости.

Также запрещается регистрация юридических лиц, связанных с резидентами офшорных зон.

Те организации, которые ранее уже были зарегистрированы на территории республики, и среди руководящих лиц которых есть граждане недружественных стран, должны освободить их от должности в течение двух месяцев со дня вынесения постановления.