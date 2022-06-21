В ДНР запретили регистрацию юридических лиц под руководством граждан недружественных стран
Государственный комитет обороны ДНР вынес об этом соответствующее постановление, сообщает РИА Новости.
Также запрещается регистрация юридических лиц, связанных с резидентами офшорных зон.
Те организации, которые ранее уже были зарегистрированы на территории республики, и среди руководящих лиц которых есть граждане недружественных стран, должны освободить их от должности в течение двух месяцев со дня вынесения постановления.