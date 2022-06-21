Госслужащим будут выплачивать двойную зарплату за командировки в ДНР и ЛНР

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Работники государственных органов, а также подведомственных организаций и учреждений будут получать двойную зарплату в период их пребывания в служебных командировках в Донецкой и Луганской народных республиках и на «иных территориях».

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на постановление правительства о порядке установления размера выплат.

В документе говорится, что работодатель должен устанавливать размер выплаты параллельно с решением о направлении сотрудника в командировку.

Ранее российское правительство одобрило проект соглашения о взаимном признании дипломов между Россией и Донецкой Народной Республикой.

Также сообщалось, что Минобрнауки России разрабатывает проект аналогичного соглашения с Луганской Народной Республикой.

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