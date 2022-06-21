Госслужащим будут выплачивать двойную зарплату за командировки в ДНР и ЛНР

Работники государственных органов, а также подведомственных организаций и учреждений будут получать двойную зарплату в период их пребывания в служебных командировках в Донецкой и Луганской народных республиках и на «иных территориях».