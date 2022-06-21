Госслужащим будут выплачивать двойную зарплату за командировки в ДНР и ЛНР
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на постановление правительства о порядке установления размера выплат.
В документе говорится, что работодатель должен устанавливать размер выплаты параллельно с решением о направлении сотрудника в командировку.
Ранее российское правительство одобрило проект соглашения о взаимном признании дипломов между Россией и Донецкой Народной Республикой.
Также сообщалось, что Минобрнауки России разрабатывает проект аналогичного соглашения с Луганской Народной Республикой.