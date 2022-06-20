Полянский заявил, что поставляемое Западом на Украину вооружение появляется в Сирии

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что поставляемое Западом на Украину вооружение появляется в сирийской провинции Идлиб.

Об этом он заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«В Идлибе всё чаще стало всплывать западное вооружение, продаваемое коррумпированными украинскими чиновниками», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что поставляемое на Украину западное оружие уже продаётся на чёрном рынке и поставляется на Ближний Восток.