Полянский заявил, что поставляемое Западом на Украину вооружение появляется в Сирии

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что поставляемое Западом на Украину вооружение появляется в сирийской провинции Идлиб.

Об этом он заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«В Идлибе всё чаще стало всплывать западное вооружение, продаваемое коррумпированными украинскими чиновниками», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что поставляемое на Украину западное оружие уже продаётся на чёрном рынке и поставляется на Ближний Восток.

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