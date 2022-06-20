Кадыров опроверг заявления об обмене националистки Тайры на сына его замполпреда в Крыму

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале опроверг сообщения об обмене украинской националистки Юлии Паевской по прозвищу Тайра на Адама Гриценко, сына его замполпреда в Крыму Мурада Саидова.

Кадыров отметил, что «со всей ответственностью заявляет», что подобные сообщения не соответствуют действительности.

По словам главы Чечни, Адам Гриценко является гражданином Украины и, по свидетельствам его отца, «до сих пор находится в плену в собственной стране».

«Менять украинских граждан на украинских нацистов — не моя прерогатива, и такие вопросы не входят в мою компетенцию», — сказал он.

Кадыров также рекомендовал «всяким недобросовестным журналистам, которые пиарятся на этой теме», подкреплять конкретными фактами тиражируемую информацию.

«Распространяя недоказанные и абсолютно лживые версии, вы рискуете подпасть под статью 207.3 УК России», — указал глава Чечни.

Ранее Кадыров сообщил об освобождении посёлка Тошковка в Луганской Народной Республике.