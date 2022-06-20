МИД Литвы заявил, что «не вводил» односторонних ограничений на транзит в Калининград

МИД Литвы заявил, что страна «не вводила односторонних, индивидуальных или дополнительных» ограничений на транзит грузов в Калининградскую область. Там также сообщили, что Литва «последовательно применяет санкции ЕС».

«Через территорию Литвы продолжаются перевозки пассажиров и грузов, не подпадающих под действие санкционного режима ЕС, в Калининградскую область и из неё. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит», — говорится в сообщении литовского Министерства иностранных дел.

Литва «последовательно применяет санкции ЕС», которые имеют «разные переходные периоды и сроки», говорится в сообщении.

17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

20 июня МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить ограничения, наложенные на железнодорожный транзит части грузов, добавив, что в противном случае российская сторона оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

В Совфеде России отметили, что своим решением Литва нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства Евросоюза.

По мнению сенатора Андрея Клишаса, попытка установления фактической блокады является нарушением суверенитета России над данным регионом и может быть основанием для жёстких и абсолютно законных действий.