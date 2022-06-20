Два обстрела ДНР со стороны ВСУ зафиксировано утром 20 июня

Украинские военные произвели обстрелы Минерального в 05:37 (мск) и Пантелеймоновки в 05:40 (мск).

Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

С направления Авдеевки по Минеральному выпустили пять снарядов калибра 122 мм. С направления Новгородского по Пантелеймоновке выпустили семь снарядов калибра 152 мм.

19 июня сообщалось о том, что Вооружённые силы Украины обстреляли Макеевку из БМ-27 «Ураган» в 22:40 (мск). По населённому пункту выпустили две ракеты. Обстрел произвели со стороны Авдеевки.