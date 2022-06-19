ТАСС: выход первого иностранного судна из порта Мариуполя отложили до 20 июня

Выход из порта Мариуполя первого иностранного судна «Азов Конкорда» перенесён на 20 июня из-за неоплаты стоянки.

Об этом сообщает ТАСС.

«Пока перенос выхода судна с 18 на 20 июня. Связано это с тем, что не прошла оплата портовых услуг от судовладельца Донецкой Народной Республике», — пишет агентство со ссылкой на источник в оперативных службах.

Ранее было запланировано, что турецкий «Азов Конкорда» отправится в порт приписки без груза 18 июня. Однако руководство порта ожидает перевода средств за услуги предприятия от компании-владельца.

Ранее в ОАО «Ростовский порт» сообщили о прибытии судна типа «Славутич», которое загружено бухтами листового металла. Это первое судно, прибывшее в Россию из Мариуполя.

31 мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что мариупольский порт могут задействовать для доставки зерна из Херсонской области в Россию.