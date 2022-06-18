Пять человек пострадали при падении обломков украинской ракеты «Точка-У» в Комсомольском

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Пять человек в Комсомольском получили ранения при падении обломков сбитой украинской ракеты «Точка-У», заявили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Пять человек пострадали при падении обломков украинской ракеты «Точка-У» в Комсомольском
  • РИА Новости

«Над Комсомольским средства ПВО перехватили украинскую ракету ТРК «Точка-У». Обломки ракеты упали по ул. Набережной, в результате чего пять человек получили ранения», — говорится в сообщении.

До этого украинские военные обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об обстреле Донецка из шести огневых точек

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, назвал удары по жилым кварталам Донецка преступлением против человечности.

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