В Крыму сообщили о переходе южных регионов Украины на российскую программу обучения

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Ранее освобождённые Херсонская и Запорожская области Украины приступили к переходу на российскую программу обучения, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

По его словам, уже сформированы списки директоров школ и учителей из указанных регионов, которые пройдут переобучение и семинары в Крыму.

«Проблем никаких нет. Один язык, одна базовая советская система у многих. Переход на российскую программу обучения, по сути, уже начался», — сказал Крючков РИА Новости.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов ранее заявил, что в школах Запорожской области продолжат изучать украинский язык так же, как это делается с языками в национальных республиках — субъектах Российской Федерации.

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