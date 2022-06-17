Российские войска уничтожили штаб подразделения «Азова» в Харьковской области

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Российские военные уничтожили штаб подразделения украинского нацбатальона «Азов» в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российские войска уничтожили штаб подразделения «Азова» в Харьковской области
  • РИА Новости

«В районе Песочина Харьковской области уничтожен штаб подразделения националистического формирования «Азов», — заявил он на брифинге.

Конашенков добавил, что за сутки ВС России нанесли удары по 18 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Ранее в СК России сообщили, что боевики нацбатальона «Азов» использовали мирных жителей в качестве живого щита в Мариуполе, по делу об обстрелах города потерпевшими признаны более 2 тыс. человек.

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