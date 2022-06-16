В Госдепе заявили об экспорте Украиной в мае 1,7 млн тонн зерна при помощи США и ЕС

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США и ЕС в мае помогли Украине экспортировать 1,7 млн т зерна. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«В мае эти усилия в сочетании с поддержкой со стороны ЕС и других международных партнёров помогли украинскому правительству экспортировать 1,7 млн метрических тонн зерна», — цитирует его РИА Новости.

Как считают американские власти, Украина могла бы поставлять 3 млн т зерновых в месяц. 

Ранее в Минобороны России заявили, что страны Запада грабят национальные богатства Украины и провоцируют глобальный продовольственный кризис.

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