Госдеп сообщил о возможной пропаже ещё одного американца на Украине

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Представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что в Донбассе, по некоторым данным, пропал ещё один американец, помимо двух других, о которых сообщалось ранее.
Госдеп сообщил о возможной пропаже ещё одного американца на Украине
  • AFP
  • © Daniel SLIM

«Есть сообщения ещё об одном американце, местоположение которого неизвестно. Я не могу пока привести конкретики... Мы понимаем, что этот человек отправился на Украину для участия в военных действиях», — сказал Прайс.

Также он рассказал, что Соединённые Штаты видели сообщения о пропаже двух американцев на Украине, в настоящее время Вашингтон контактирует с украинским правительством по этому вопросу.

По данным британской газеты The Telegraph, речь идёт о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, которые «служили добровольцами».

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