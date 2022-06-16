Советник Байдена: США не будут давить на власти Украины по вопросу уступок перед Россией
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«Мы не собираемся давить на них, требуя территориальных уступок. Мы считаем, что это откровенно неправильно и противоречит нормам международного права», — сказал он. Слова чиновника приводит РИА Новости.
Вашингтон в настоящее время рассматривает поддержку Украины в предоставлении ей оружия и обмене разведывательной информацией, добавил Салливан.
«В конце концов, мы считаем, что этот конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путём», — сказал советник.
Как отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен, Украина должна самостоятельно определить, хочет ли она идти на территориальные уступки.
Издание AgoraVox опубликовало мнение о том, что в связи с успешным продвижением России в Донбассе западные страны изменили свою позицию в отношении Украины и готовы принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования конфликта с Москвой.