США не будут давить на украинские власти, чтобы они делали уступки перед Россией, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы не собираемся давить на них, требуя территориальных уступок. Мы считаем, что это откровенно неправильно и противоречит нормам международного права», — сказал он. Слова чиновника приводит РИА Новости.

Вашингтон в настоящее время рассматривает поддержку Украины в предоставлении ей оружия и обмене разведывательной информацией, добавил Салливан.

«В конце концов, мы считаем, что этот конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путём», — сказал советник.

Как отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен, Украина должна самостоятельно определить, хочет ли она идти на территориальные уступки.

Издание AgoraVox опубликовало мнение о том, что в связи с успешным продвижением России в Донбассе западные страны изменили свою позицию в отношении Украины и готовы принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования конфликта с Москвой.