Пасечник: для ЛНР неважно, в каком статусе находиться в составе России

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Для Луганской Народной Республики неважно, в каком статусе находиться в составе России, главное — быть вместе с ней, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Пасечник: для ЛНР неважно, в каком статусе находиться в составе России
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Для нас самая важная задача — то наше стремление, к которому мы шли начиная с 2014 года. Мы сами для себя определили, что хотим быть с Россией, разговаривать на родном для себя русском языке», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Пасечника, происходящее на Украине в настоящее время нельзя назвать иначе как беспределом.

«Там сейчас идёт война... Наверное, не совсем с украинскими фашистами — идёт борьба Запада с Россией... Мы на стороне добра, мы на стороне морали, мы на стороне правильной российской позиции», — добавил он.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее в интервью Al Jazeera заявил, что страна намерена внимательно анализировать волю жителей Донбасса по вопросу возможного вхождения в её состав.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что в Донбассе референдум о вхождении в состав России целесообразно будет провести только после выхода к конституционным границам Донецкой и Луганской народных республик.

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