Число погибших в ЛНР в результате обстрелов со стороны ВСУ увеличилось до семи

Число погибших в результате обстрелов украинскими военными Луганской Народной Республики 15 июня из реактивных систем залпового огня увеличилось до семи.

Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

В Стаханове погибли пять жителей, среди них два несовершеннолетних, 15 — получили ранения, в том числе один ребёнок.

В Криничном погибло два человека, один получил ранения. В населённом пункте Троицкое в результате обстрела ранен один человек.

Повреждено 16 многоквартирных домов, три частных домовладения.

Ранее сообщалось о том, что при обстреле со стороны ВСУ Стаханова и села Криничного погибли шесть человек, ещё шесть получили ранения, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.