ВСУ выпустили четыре снаряда по Макеевке

Военные Украины произвели обстрел Макеевки в 04:00 (мск). По населённому пункту выпустили четыре снаряда калибром 152 мм.

Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

Обстрел зафиксирован со стороны Авдеевки.

16 июня сообщалось, что в 00:20 (мск) и 00:25 (мск) украинские военные обстреляли Гольмовский и Зайцево Южное.

Ранее глава региональной делегации международного комитета Красного Креста в России и Белоруссии Ихтияр Асланов заявил об обеспокоенности организации из-за интенсивности боевых действий на Донбассе.