Минобороны назвало число эвакуированных в Россию из опасных районов Украины и Донбасса
Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 21 999 человек, в том числе 2351 ребёнок», — заявил Мизинцев.
По его словам, всего с начала специальной военной операции эвакуировано 1 864 947 человек, в том числе 294 636 детей.
Также Мизинцев заявил, что киевские власти сорвали гуманитарную операцию по эвакуации мирного населения с комбината «Азот» в Северодонецке (ЛНР).