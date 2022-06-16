Минобороны назвало число эвакуированных в Россию из опасных районов Украины и Донбасса

Минобороны сообщило, что общее число эвакуированных в Россию из опасных районов Украины и Донбасса граждан с начала спецоперации превысило 1,8 млн человек.

Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 21 999 человек, в том числе 2351 ребёнок», — заявил Мизинцев.

По его словам, всего с начала специальной военной операции эвакуировано 1 864 947 человек, в том числе 294 636 детей.

Также Мизинцев заявил, что киевские власти сорвали гуманитарную операцию по эвакуации мирного населения с комбината «Азот» в Северодонецке (ЛНР).