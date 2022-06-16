Минобороны назвало число эвакуированных в Россию из опасных районов Украины и Донбасса

Короткая ссылка
Минобороны сообщило, что общее число эвакуированных в Россию из опасных районов Украины и Донбасса граждан с начала спецоперации превысило 1,8 млн человек.

Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 21 999 человек, в том числе 2351 ребёнок», — заявил Мизинцев.

По его словам, всего с начала специальной военной операции эвакуировано 1 864 947 человек, в том числе 294 636 детей.

Также Мизинцев заявил, что киевские власти сорвали гуманитарную операцию по эвакуации мирного населения с комбината «Азот» в Северодонецке (ЛНР).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить