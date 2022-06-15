Глава запорожской администрации поручил списать кредиты жителей в украинских банках
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации региона.
Кроме того, документ запрещает взыскание с населения пеней, процентов по кредитам, штрафов, которые были выставлены с 24 февраля 2022 года за пользование кредитными средствами украинских банков.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о переговорах по открытию филиала МРБ-банка в регионе.