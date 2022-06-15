Глава запорожской администрации поручил списать кредиты жителей в украинских банках

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Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о списании кредитов жителей в украинских банках и микрофинансовых организациях.
Глава запорожской администрации поручил списать кредиты жителей в украинских банках
  • Gettyimages.ru
  • © GSPictures

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации региона.

Кроме того, документ запрещает взыскание с населения пеней, процентов по кредитам, штрафов, которые были выставлены с 24 февраля 2022 года за пользование кредитными средствами украинских банков.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о переговорах по открытию филиала МРБ-банка в регионе.

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