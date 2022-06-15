Небензя: мирные жители Северодонецка могут эвакуироваться в любом направлении

Короткая ссылка
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что мирные жители Северодонецка могут эвакуироваться в любом направлении.
Небензя: мирные жители Северодонецка могут эвакуироваться в любом направлении
  • AFP
  • © ARIS MESSINIS

Он отметил, что Россия открывает гуманитарные коридоры для выхода из города, но украинская сторона никому не разрешает по ним выходить.

«Люди свободны решать, в каком направлении эвакуироваться, мы с первого дня это говорили. Они могут идти на запад или на восток по своему усмотрению», — сказал Небензя в ходе брифинга на полях ООН.

Дипломат сообщил, что один пожилой мужчина рассказал об ужасных условиях, в которых украинская сторона удерживает граждан. 

«У них нет воды, продовольствия, они в отчаянном положении», — сказал он.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что группировка ВС Украины в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будет блокирована.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить