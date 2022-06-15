Небензя: мирные жители Северодонецка могут эвакуироваться в любом направлении

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что мирные жители Северодонецка могут эвакуироваться в любом направлении.

Он отметил, что Россия открывает гуманитарные коридоры для выхода из города, но украинская сторона никому не разрешает по ним выходить.

«Люди свободны решать, в каком направлении эвакуироваться, мы с первого дня это говорили. Они могут идти на запад или на восток по своему усмотрению», — сказал Небензя в ходе брифинга на полях ООН.

Дипломат сообщил, что один пожилой мужчина рассказал об ужасных условиях, в которых украинская сторона удерживает граждан.

«У них нет воды, продовольствия, они в отчаянном положении», — сказал он.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что группировка ВС Украины в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будет блокирована.