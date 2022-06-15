Лавров обсудил с Макеем график двусторонних контактов официальных лиц России и Белоруссии

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили интенсивный график двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

«Министры обсудили интенсивный график двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, обменялись мнениями по текущим вопросам двустороннего сотрудничества, союзной интеграции и актуальным международным проблемам», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Стороны условились о продолжении контактов для дипломатического сопровождения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

В конце мая президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Сочи.