Вся ответственность за срыв мирных переговоров лежит на Киеве и его западных кукловодах, заявил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы возлагаем на них всю полноту ответственности за то, что на землю Донбасса, на землю Украины до сих пор не пришёл мир, что мы не смогли продвинуться по переговорному треку фактически с середины апреля, когда украинская делегация, науськиваемая своими кураторами, кукловодами с Запада, вышла из переговорного процесса и он был поставлен на паузу», — сказал замминистра в эфире «России 1».

По его словам, это отражение линии на срыв возможностей для мирного решения и «попытка доказать силой на поле боя, что Россия не права», приводит его слова РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили, что Москва чётко озвучила свои требования по решению украинского конфликта, Киеву они хорошо известны, но украинские власти «морозят» переговоры.

Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, украинскую переговорную группу «ведут» Лондон и Вашингтон — такая информация поступает России по нескольким каналам.