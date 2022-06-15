Посол Мирошник: боевики пытаются сорвать эвакуацию с завода «Азот» в Северодонецке

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Украинские силовики пытаются сорвать эвакуацию гражданских лиц с завода «Азот» в Северодонецке, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Посол Мирошник: боевики пытаются сорвать эвакуацию с завода «Азот» в Северодонецке
  • РИА Новости

«На «Азоте» боевики пытаются сорвать эвакуацию!» — написал Мирошник в Telegram.

Он рассказал, что с территории комбината боевики начали обстрелы из миномёта и танка.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил об открытии гуманитарного коридора для выхода гражданских с предприятия «Азот» в Северодонецке.

По словам помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселёва, на территории завода «Азот» в Северодонецке могут находиться порядка 2,5 тыс. боевиков.

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