Посол Мирошник: боевики пытаются сорвать эвакуацию с завода «Азот» в Северодонецке

Украинские силовики пытаются сорвать эвакуацию гражданских лиц с завода «Азот» в Северодонецке, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«На «Азоте» боевики пытаются сорвать эвакуацию!» — написал Мирошник в Telegram.

Он рассказал, что с территории комбината боевики начали обстрелы из миномёта и танка.



Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил об открытии гуманитарного коридора для выхода гражданских с предприятия «Азот» в Северодонецке.

По словам помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселёва, на территории завода «Азот» в Северодонецке могут находиться порядка 2,5 тыс. боевиков.