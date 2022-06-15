Посол Мирошник: боевики пытаются сорвать эвакуацию с завода «Азот» в Северодонецке
- РИА Новости
«На «Азоте» боевики пытаются сорвать эвакуацию!» — написал Мирошник в Telegram.
Он рассказал, что с территории комбината боевики начали обстрелы из миномёта и танка.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил об открытии гуманитарного коридора для выхода гражданских с предприятия «Азот» в Северодонецке.
По словам помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселёва, на территории завода «Азот» в Северодонецке могут находиться порядка 2,5 тыс. боевиков.