В ДНР заявили об уничтожении трёх украинских «Градов» за сутки

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За текущие сутки совместными действиями сил ДНР и России уничтожены три РСЗО БМ-21 «Град» ВСУ, заявили в Народной милиции ДНР.
В ДНР заявили об уничтожении трёх украинских «Градов» за сутки
  • РИА Новости

«За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооружённых сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 «Град»», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что также уничтожены шесть грузовиков и 20 человек личного состава украинской армии.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы в связи с ростом числа обстрелов населённых пунктов республики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с обстрелами Донбасса со стороны Украины.

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