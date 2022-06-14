В ДНР заявили об уничтожении трёх украинских «Градов» за сутки
- РИА Новости
«За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооружённых сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 «Град»», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Отмечается, что также уничтожены шесть грузовиков и 20 человек личного состава украинской армии.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы в связи с ростом числа обстрелов населённых пунктов республики.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с обстрелами Донбасса со стороны Украины.