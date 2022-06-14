МО России: Киев запросил гумкоридор для эвакуации гражданских с комбината «Азот»

Киев обратился с просьбой организовать гумкоридор для выхода мирного населения с комбината «Азот» в Северодонецке в сторону Лисичанска.

«Украинская сторона обратилась с просьбой об организации гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц (женщин, детей и пожилых людей), находящихся на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке на подконтрольную Киеву территорию в город Лисичанск», — заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что не менее 300 украинских военных заблокированы на заводе «Азот» в Северодонецке.

По его словам, там также могут оставаться до 500 мирных граждан, которые прятались от обстрелов в бомбоубежище предприятия.