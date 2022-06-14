В ДНР заявили о ранении сотрудника МЧС республики при обстреле Гольмовского со стороны ВСУ

Сотрудник МЧС Донецкой Народной Республики получил ранение во время обстрела населённого пункта Гольмовский со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Поступила информация о ранении в результате обстрела ВФУ сотрудника МЧС ДНР при исполнении служебных обязанностей в населённом пункте Гольмовский — мужчины 1967 г. р.», — отмечается в сообщении.

Также стало известно о гибели мужчины 1999 года рождения в результате обстрела украинскими военными города Горловки.