В ДНР заявили о ранении сотрудника МЧС республики при обстреле Гольмовского со стороны ВСУ

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Сотрудник МЧС Донецкой Народной Республики получил ранение во время обстрела населённого пункта Гольмовский со стороны Вооружённых сил Украины.
В ДНР заявили о ранении сотрудника МЧС республики при обстреле Гольмовского со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Поступила информация о ранении в результате обстрела ВФУ сотрудника МЧС ДНР при исполнении служебных обязанностей в населённом пункте Гольмовский — мужчины 1967 г. р.», — отмечается в сообщении.

Также стало известно о гибели мужчины 1999 года рождения в результате обстрела украинскими военными города Горловки.

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