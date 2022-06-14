В ДНР сообщили о ранении четырёх граждан при обстреле Макеевки со стороны ВСУ

Четыре мирных жителя Макеевки пострадали при обстреле со стороны ВСУ, следует из заявления штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«При обстреле Кировского района Макеевки по ул. Шевченко в Землянках ранены четверо мирных жителей», — говорится в сообщении.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее сообщили, что за сутки на территории республики при обстрелах со стороны украинских военных погибли пять мирных жителей, ещё 39 человек пострадали.

Украинская армия выпустила по территории Донецкой Народной Республики около 700 снарядов и мин.