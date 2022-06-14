В Запорожской области сообщили о переговорах по открытию филиала МРБ-банка в регионе

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в эфире телеканала «Россия 24» о переговорах по открытию филиала МРБ-банка в регионе.

«Пока один банк — это МРБ-банк. Открывается в ближайшем будущем, сейчас ведутся переговоры об открытии непосредственно филиала одного из крупнейших системообразующих банков России», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось о начале банковского обслуживания населения и бизнеса в ДНР и ЛНР со стороны Промсвязьбанка.

Председатель кредитной организации Пётр Фрадков подписал с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития каждого региона.

В мае стало известно, что ПСБ открыл офис в Крыму и получил заявки на финансирование инфраструктурных и строительных проектов в регионе на 40 млрд рублей.