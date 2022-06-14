В Запорожской области сообщили о переговорах по открытию филиала МРБ-банка в регионе
- РИА Новости
«Пока один банк — это МРБ-банк. Открывается в ближайшем будущем, сейчас ведутся переговоры об открытии непосредственно филиала одного из крупнейших системообразующих банков России», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось о начале банковского обслуживания населения и бизнеса в ДНР и ЛНР со стороны Промсвязьбанка.
Председатель кредитной организации Пётр Фрадков подписал с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития каждого региона.
В мае стало известно, что ПСБ открыл офис в Крыму и получил заявки на финансирование инфраструктурных и строительных проектов в регионе на 40 млрд рублей.