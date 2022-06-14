Посол России в Ереване прокомментировал российско-армянские отношения
«В силу исторически братских и союзнических отношений особое место среди наших друзей и союзников занимает Армения», — передаёт РИА Новости его слова в ходе приёма, посвящённого Дню России.
Посол рассказал, что в этом году российско-армянские дипломатические отношения отмечают своё 30-летие.
Кроме того, в этом году стороны отмечают 25-летие подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
«На протяжении этих десятилетий сотрудничество между нашими странами отличал интенсивный доверительный диалог на высшем уровне, активное взаимодействие по линии различных министерств и ведомств», — подчеркнул Копыркин.
Он также отметил востребованность дальнейшего развития и укрепления отношений России и Армении.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил российских граждан и руководство страны с Днём России.
В своём послании он отметил дружбу и братство народов России и Армении.