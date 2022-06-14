Посол России в Ереване прокомментировал российско-армянские отношения

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Российский посол в Ереване Сергей Копыркин заявил, что Армения занимает особое место среди друзей России.

«В силу исторически братских и союзнических отношений особое место среди наших друзей и союзников занимает Армения», — передаёт РИА Новости его слова в ходе приёма, посвящённого Дню России.

Посол рассказал, что в этом году российско-армянские дипломатические отношения отмечают своё 30-летие. 

Кроме того, в этом году стороны отмечают 25-летие подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 

«На протяжении этих десятилетий сотрудничество между нашими странами отличал интенсивный доверительный диалог на высшем уровне, активное взаимодействие по линии различных министерств и ведомств», — подчеркнул Копыркин.

Он также отметил востребованность дальнейшего развития и укрепления отношений России и Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил российских граждан и руководство страны с Днём России.

В своём послании он отметил дружбу и братство народов России и Армении.

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