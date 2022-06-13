В ДНР заявили об уничтожении более 15 украинских националистов за сутки

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Военные Донецкой Народной Республики совместно с ВС России с начала суток ликвидировали более 15 украинских националистов.
В ДНР заявили об уничтожении более 15 украинских националистов за сутки
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.

Кроме того, были уничтожены одна установка РСЗО БМ–21 «Град», одна самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», четыре грузовых транспортных средства, один полевой пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также три огневые точки врага в районе населённого пункта Авдеевка.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска обстреляли населённый пункт Ясиноватая в республике.

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