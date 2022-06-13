Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что украинские войска обстреляли населённый пункт Ясиноватая в республике.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:45 — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибра 122 мм», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что обстрел Будённовского района Донецка производился из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью.

Согласно данным Минздрава ДНР, в результате обстрела пострадали 18 человек. При этом в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате обстрела ВСУ рынка в Будённовском районе города погибли три человека.