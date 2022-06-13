В МЧС ДНР заявили о ликвидации возникшего из-за обстрелов ВСУ пожара на рынке Донецка

Короткая ссылка
В МЧС Донецкой Народной Республики заявили, что пожарные ликвидировали возгорание на Майском рынке в Донецке, где в результате обстрела со стороны украинских военных погибли три человека.
В МЧС ДНР заявили о ликвидации возникшего из-за обстрелов ВСУ пожара на рынке Донецка
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В 14:35 пожар ликвидирован», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в результате попадания взрывоопасного предмета на рынке произошло возгорание шести контейнеров.

Ранее мэр Донецка сообщил о ранении 13 человек при обстреле Будённовского района города. При этом в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате обстрела ВСУ рынка в Будённовском районе города погибли три человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить