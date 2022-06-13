В МЧС ДНР заявили о ликвидации возникшего из-за обстрелов ВСУ пожара на рынке Донецка

В МЧС Донецкой Народной Республики заявили, что пожарные ликвидировали возгорание на Майском рынке в Донецке, где в результате обстрела со стороны украинских военных погибли три человека.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В 14:35 пожар ликвидирован», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в результате попадания взрывоопасного предмета на рынке произошло возгорание шести контейнеров.

Ранее мэр Донецка сообщил о ранении 13 человек при обстреле Будённовского района города. При этом в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате обстрела ВСУ рынка в Будённовском районе города погибли три человека.